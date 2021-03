Nichelino, oltre 4 milioni e mezzo di investimento per la nuova scuola nel quartiere Oltrestazione

Un investimento importante per Nichelino, ma di mezzo c'è il futuro delle nuove generazioni. Costerà 4 milioni e 650 mila euro la nuova scuola di via Prali, che prenderà forma nel quartiere Oltrestazione al posto della Papa Giovanni XXIII, chiusa per problemi strutturali.

Come sarà la nuova struttura

L'Amministrazione alla fine ha deciso di optare per la costruzione di una nuova scuola, piuttosto che provare a ristrutturare la Papa Giovanni. La struttura sarà composta da quattro bracci attorno ad una corte centrale, ciascuno dei quali ospita una funzione specifica: il Civic Center, la palestra, la scuola primaria e la secondaria. Sarà su due piani, aperta sull’area verde circostante.

Possibilità di ulteriore ampliamento

Ma non è tutto qui. Esiste anche la possibilità di ampliamento lungo il braccio dedicato alle aule didattiche o parzialmente sopraelevate. Il progetto della nuova scuola è stato approvato durante l’ultima giunta comunale di Nichelino.