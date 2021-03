Risparmio energetico, Chieri aderisce a "M'illumino di Meno 2021"

Il Comune di Chieri aderisce anche quest'anno a “M’illumino di Meno”, la campagna di sensibilizzazione radiofonica sul Risparmio Energetico promossa dalla trasmissione RAI RADIO 2 Caterpillar.

Nelle serate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 marzo saranno spenti i fari che illuminano il campanile della Chiesa di San Giorgio, la facciata della Collegiata di Santa Maria della Scala (Duomo) e quella della chiesa di San Domenico.

"Ancora una volta aderiamo senza riserve a questa iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di ridurre l’inquinamento luminoso e per promuovere uno stile di vita più sostenibile incentrato sul risparmio energetico-commenta l’assessore all’Ambiente e all’Energia Massimo CEPPI-aderire a “M’illumino di meno” è anche un modo per ribadire e confermare l’impegno dell’amministrazione a promuovere ogni iniziativa che possa informare e rendere i cittadini protagonisti di buone pratiche che salvaguardano l’ambiente. Tra queste il risparmio energetico è sicuramente fondamentale ed è alla portata di tutti, anche se l'emergenza climatica richiama sicuramente ad azioni ancora più decise e sostanziali. L’importanza di questo tema per la nostra amministrazione è dimostrata dall’avvio in questi giorni della campagna di comunicazione “Come fai a non vederlo?”, che vuole lanciare l'allarme sul collasso ambientale che rischia di colpire in nostro Pianeta. Peraltro, stiamo lavorando per una riduzione della potenza impiegata negli impianti di illuminazione pubblica, sempre nel rispetto limiti normativi e della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini ma senza sprechi".