Le principali caratteristiche delle case in legno e della bioedilizia

In questo articolo parleremo delle principali caratteristiche delle case in legno, strutture sempre più amate e richieste nei nuovi quartieri delle città.

Le case di legno vengono realizzate con materiali di prima qualità, noi di maestrocase.it utilizziamo il legno di pino proveniente dalla Norvegia, in grado di offrire durabilità, senso di accoglienza e comfort a chi ci sta all’interno.

Senza dimenticare che, essendo il legno un materiale “vivo”, evita gli accumuli di polvere e limita l’umidità, aggirando il problema della formazione di funghi e muffe.

Le principali caratteristiche delle case in legno

Non tutti sanno che il legno offre diversi vantaggi in ambito edile, ma non solo. Infatti, da qualche anno è sempre più in voga il termine “bioedilizia”: per bioedilizia si definisce l’approccio con cui si progetta, si costruisce e si gestisce un edificio, rispettando i principi della sostenibilità ambientale e riducendo l’impatto ambientale.

Gli edifici costruiti secondo i parametri della bioedilizia e della bioarchitettura utilizzano fonti ed energie rinnovabili, per riscaldamento e climatizzazione, oltre all’energia solare (ad esempio mediante pannelli solari) per la corrente e l’acqua calda.

Le case prefabbricate in legno fanno parte della bioedilizia e della bioarchitettura, in quanto vengono realizzate con materiali naturali, ecologici, 100% biodegradabili e sostenibili (sia per la struttura che per gli infissi).

Le principali caratteristiche delle case in legno sono molteplici, prime fra tutti:

durabilità : se la struttura viene realizzata con materie prime di alta qualità e viene effettuata una continua manutenzione alla casa, può durare a lungo (e si parla di centinaia e centinaia di anni);

: se la struttura viene realizzata con materie prime di alta qualità e viene effettuata una continua manutenzione alla casa, può durare a lungo (e si parla di centinaia e centinaia di anni); calore : per calore si intende sia il senso di accoglienza che si ha quando si entra all’interno di una casa di legno, che il calore vero e proprio presente nella struttura durante i mesi freddi. Il legno è un isolante naturale e, durante l’inverno, non permette al calore di uscire, né al freddo di penetrare all’interno della struttura. Lo stesso ragionamento può essere fatto per l’estate (mantenendo all’interno il fresco e facendo in modo che il calore non possa attraversare i pannelli);

: per calore si intende sia il senso di accoglienza che si ha quando si entra all’interno di una casa di legno, che il calore vero e proprio presente nella struttura durante i mesi freddi. Il legno e, durante l’inverno, non permette al calore di uscire, né al freddo di penetrare all’interno della struttura. Lo stesso ragionamento può essere fatto per l’estate (mantenendo all’interno il fresco e facendo in modo che il calore non possa attraversare i pannelli); ecologica : il legno è un materiale ecologico, che necessita solamente di acqua, aria e sole per crescere. È in grado di assorbire l’anidride carbonica nell’aria, dannosa per l’uomo, e di restituirla solo dopo la combustione, ciò fa sì che l’anidride carbonica non venga immessa nell’atmosfera e ci sia minor inquinamento ambientale. Senza contare che questo materiale naturale può essere trasformato e riutilizzato senza processi complessi, come avverrebbe con il calcestruzzo;

: il legno è un materiale ecologico, che necessita solamente di acqua, aria e sole per crescere. È in grado di assorbire l’anidride carbonica nell’aria, dannosa per l’uomo, e di restituirla solo dopo la combustione, ciò fa sì che l’anidride carbonica non venga immessa nell’atmosfera e ci sia minor inquinamento ambientale. Senza contare che questo materiale naturale può essere trasformato e riutilizzato senza processi complessi, come avverrebbe con il calcestruzzo; unicità: le case di legno sono uniche, perché facilmente personalizzabili e realizzabili in poco tempo. Inoltre, per via dei diversi vantaggi offerti dal legno, non esiste altro materiale naturale così versatile ed economico per costruire una abitazione.

In aggiunta, le foreste da cui provengono le risorse impiegate nelle costruzioni, vengono controllate per garantire un uso responsabile e sicuro.

In conclusione

Se hai intenzione di costruire una casa abitabile in legno o acquistare una delle case prefabbricate, sappi che stai facendo una mossa utile sia per te che per l’ambiente. Senza contare che risparmieresti parecchio, sia sotto l’aspetto costruttivo che di mantenimento: una casa in legno costa molto meno rispetto una casa, di pari dimensioni, in mattoni ed anche le spese climatizzazione e riscaldamento sarebbero ridotte fino all’80% rispetto quanto sei abituato a pagare durante l’anno.