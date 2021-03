Inseguimenti in una Torino che sa di Bollywood: terminate le riprese di "Khiladi"

Sono terminate oggi, a Torino e dintorni, le riprese italiane di Khiladi, action movie indiano diretto da Ramesh Varma, realizzate con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Il progetto - che vede l’attore protagonista Ravi Teja nei panni di un criminale in fuga dalla polizia internazionale – è prodotto da A Studios LLP di Hyderabad, con la produzione esecutiva della ODU Movies di Ivano Fucci, che già lo scorso ottobre aveva portato in città la star di Bollywood Parabhas come protagonista del tanto acclamato Radhe Shyam.

Per lo svolgimento in sicurezza di tutto il lavoro sul set, è stata fondamentale, ancora una volta, la collaborazione di Asl Città di Torino.

Diverse scene sono state realizzate a Villa Bria, a Gassino Torinese, all'interno della discoteca Le Roi, al Dash Kitchen e al Milk.

In estern, protagoniste le vie cittadine, specie negli inseguimenti, tra piazza Gran Madre, il lungo Po e i Murazzi, il parco del Valentino e il Quadrilatero.

Il film verrà distribuito in India in 500 copie a partire dal 28 maggio 2021.