Comunali, Appendino rilancia: "Pd e M5S si confrontino su temi e mettano interesse di Torino al primo posto"

Chiara Appendino non lascia, ma rilancia l'ipotesi di alleanza tra il M5S e il Pd in vista delle prossime Comunali. La sindaca di Torino è intervenuta al Tgr Piemonte, dove ha osservato: "Arriviamo da anni di forti dibattiti sul territorio, anche di scontri, ma credo sia arrivato il momento di mettere da parte il passato e guardare al futuro".

Un rinnovato invito quindi alla sua maggioranza e al centrosinistra ad "abbassare le armi", per "mettere l'interesse della città al primo posto" e a "confrontarsi sui temi" in vista di una possibile alleanza per le prossime elezioni amministrative. Un appello che arriva all'indomani dell'incontro, come ha ricordato la stessa prima cittadina, tra il neo segretario del Pd Enrico Letta e l'ex premier Giuseppe Conte "che stanno dialogando".

"Abbiamo una piattaforma - con temi come l'ambiente, l'innovazione, i diritti, il lavoro, i giovani - su cui auspico un confronto E' quello su cui dobbiamo lavorare e credo che aprirsi sia la strada giusta, per cui mi sono mossa in questo senso e spero ci si possa sedere attorno a un tavolo", conclude Appendino.