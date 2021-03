Controllo a un detenuto ai domiciliari: in bella mostra c'erano 50 grammi di cocaina

Due spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri in corso Racconigi: durante un normale controllo a un 30enne sottoposto agli arresti domiciliari, infatti, i militari hanno notato all’interno dell’appartamento, in bella mostra su una scrivania, un involucro contente 50 grammi di cocaina.



La droga era già stata suddivisa in dosi e pronta per la vendita. Nella perquisizione è stato anche trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione. L’uomo è stato portato in carcere.