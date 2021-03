Camminare o correre: cosa dà i maggiori benefici per perdere peso

Al giorno d’oggi, l'attività fisica è uno degli aspetti più importanti che caratterizzano la nostra quotidianità. Spesso e volentieri, infatti, i ritmi lavorativi sono particolarmente serrati e, di conseguenza, c’è bisogno di individuare delle attività che possano fungere al contempo da anti-stress e, in ogni caso, siano in grado di garantire il corretto movimento di tutti gli arti.

In tal senso, la camminata e la corsa rappresentano le attività maggiormente diffuse. Si sente spesso sottolineare come la camminata rappresenti un’attività sportiva in grado di trasmettere un gran numero di effetti benefici per il corpo umano, dal momento che andrebbe a combattere la cellulite. Anche la corsa, come si può facilmente intuire, è un’attività estremamente diffusa, a maggio ragione in questo difficile periodo legato alla pandemia: correre dà una grande mano ad aumentare le calorie che vengono bruciate all’interno del proprio organismo.

Cosa fa dimagrire di più?

La questione, quindi, è legata a quale tra queste due attività sia più in grado di portare benefici in termini di dimagrimento. Alcune persone, ad esempio, sono scettiche sul fatto che la corsa possa davvero tornare utile per perdere peso.

Innanzitutto, bisogna partire mettendo in evidenza come tutte e due queste attività sportive vanno a stimolare le medesime tipologie di muscoli, anche se in realtà si tratta di due discipline che presentano un gran numero di differenze. Infatti, chi corre è in grado di produrre un’intensità di lavoro che differisce notevolmente rispetto a quella che si generare tramite un’attività di semplice camminata. Tra i fattori di diversità più importanti, troviamo sicuramente la velocità a cui si viaggia.

Meglio la corsa o la camminata

In realtà, però, la differenza più importante tra la corsa e la camminata è rappresentato dal fatto che nel secondo tipo di allenamento, è presente una fase in cui nemmeno un piede si appoggia a terra e in cui il corpo si trova come se fosse sospeso per aria, proprio per qualche frazione di secondo. In un allenamento di camminata, invece, tutto questo non si verifica, visto che c’è sempre e comunque un appoggio del piede, seguendo la sequenza tallone-punta.

Esiste anche un particolare tipo di camminata, che è stata ribattezzata footing: in questi casi, però, si è soliti parlare di camminata veloce, piuttosto che di corsetta leggera, visto che si può arrivare a toccare anche una velocità pari a 10 km/h, ma in questo secondo caso è molto meglio usare il termine jogging. Infine, troviamo la vera e propria corsa, che viene chiamata anche running.

I benefici

La corsa consente di ottenere un gran numero di effetti benefici sul corpo umano: prima di tutto, pare che i risultati girino intorno al tempo impiegato. Più si corre, in poche parole, e più si va a velocizzare il metabolismo e, di conseguenza, più facilmente e velocemente vengono bruciate le calorie. Si può certamente anche optare per la camminata oppure per il footing, ma anche in questi casi è fondamentale come, per poter ottenere dei risultati evidenti, serve che entrambe le attività vengano praticate in maniera costante.

Non solo, visto che esiste anche un altro fattore che può sparigliare le carte, ovvero il senso di fame. Chi corre, infatti, tende a mangiare di meno e lo stesso discorso vale per tutte quelle persone che sono solite allenarsi facendo jogging. Insomma, abbiamo capito come sia la corsa che la camminata sono due attività che fanno molto bene al corpo umano, ma che è necessario intraprendere prima di tutto con la dovuta prudenza, a maggior ragione se non si è abituati a fare attività fisica, e poi cercando di avere la massima costanza per poter migliorare e ottenere risultati sempre più evidenti e concreti.