La pandemia aumenta il rischio usura: la Camera di Commercio apre uno sportello per le aziende

Uno sportello per contrastare e prevenire i fenomeni di usura e di estorsione, che in questo periodo di enorme difficoltà potrebbero trovare terreno più fertile. E' quello che è stato attivato da oggi dalla Camera di Commercio di Torino , sulla base di un protocollo firmato il 15 dicembre scorso da Prefettura di Torino , Banca d'Italia e Associazioni datoriali del territorio . Il servizio, riservato agli imprenditori, è gratuito e riservato.

“Siamo i primi in Piemonte ad attivare questo Sportello per le imprese, per fronteggiare un problema sempre più ricorrente e invasivo soprattutto a seguito della crisi pandemica– spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. – Con questo servizio vogliamo garantire un punto di ascolto riservato e competente per valutare insieme all’imprenditore le soluzioni percorribili di fronte ad un sovraindebitamento e prevenire così il ricorso a forme di finanziamento illecite”.