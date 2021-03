Dimessa la bimba afghana respinta al confine dalla gendarmerie

E' stata dimessa in tarda mattinata la bambina afghana di 11 anni ricoverata ieri all'ospedale Regina Margherita di Torino per shock psicogeno. La piccola, insieme alla sua famiglia, qualche ora prima era stata respinta al confine con la Francia dalla gendarmerie transalpina e aveva raccontato ai soccorritori del 118 di avere udito degli spari.



Un episodio che le avrebbe riportato alla mente quanto accaduto quattro anni prima, quando nel suo paese l'esplosione di una bomba le aveva procurato una ferita alla testa. I medici torinesi non hanno rilevato nessun problema dal punto di vista fisico-clinico, con la bimba che dopo aver dormito e mangiato si è tranquillizzata. La piccola è stata quindi affidata alla mamma e nelle prossime ore entrambe raggiungeranno il papà.



Bimba e famiglia pare saranno ospitati danuna famiglia valsusina.