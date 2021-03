Lo spacciatore perde il pelo, ma non il vizio: arrestato pusher "storico" con cocaina in casa

Lo conoscevano da tempo, per le sue attività di spaccio. Ma evidentemente non ha mai perso il vizio. Ecco perché - nei giorni scorsi - gli agenti di polizia hanno di nuovo arrestato un pusher di 62 anni che si trovava a casa, in piazza della Repubblica insieme a moglie e figlio.



L'uomo è stato controllato la scorsa domenica per il sospetto che, tra quelle quattro mura, passassero ingenti quantitativi di cocaina. E in effetti, all’interno di un borsone nella camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto 2130 euro in contanti, 8 involucri termosaldati “a paracadute” contenenti cocaina, una busta di grosse dimensioni contenente 86 grammi dello stesso stupefacente, materiale vario utile al confezionamento, 2 cellulari e 1 scheda sim.



L’uomo, che ha numerosi precedenti specifici proprio per droga, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.