Vanno ad arrestarla, lei si nasconde nel cassettone sotto il letto (ma non sfugge alle manette)

Ha cercato di sfuggire all'arresto fingendo di non essere in casa. Anzi, per maggiore sicurezza, si è addirittura nascosta nel cassettone sotto il letto. Ma tutto questo non è servito a sfuggire alle manette.

E' successo giovedì pomeriggio, agli agenti del Commissariato San Donato che dovevano notificarle un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a una donna di 43 anni, che a febbraio aveva tentato un furto in un bar a Rivoli. Hanno citofonato, ma a rispondere è stata un’amica, dicendo che la ricercata non era in casa. Ma l'imbarazzo e il comportamento sospetto della ragazza hanno insospettito gli agenti, che hanno approfondito la ricerca. E così hanno scoperto che la donna da arrestare era in casa, nascosta all’interno del vano contenitore del letto.

All'epoca dei fatti, la 43enne aveva fatto da palo, mentre il complice aveva sfondato con un tombino la vetrata del locale nel tentativo di portare via il registratore di cassa. I due, in quella circostanza, erano stati arrestati e la donna si trovava ai domiciliari.