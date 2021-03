Come nei film: si vestono con i capi nuovi e cercano di scappare dal negozio, ma non funziona. Arrestati

Come nei film: hanno tentato di rubare scarpe e vestiti cambiandosi completamente (e indossando i capi nuovi) per poi uscire indisturbati, rimettendo sopra i vestiti "vecchi". Ma il piano non ha funzionato. Un addetto alla sicurezza ha visto tutta la scena e ha impedito che i ragazzi abbandonassero il locale con la merce rubata.



È accaduto nel primo pomeriggio di giovedì, all'interno di un negozio di abbigliamento sportivo di piazza Carlo Felice. Hanno iniziato dal cambio scarpe, per poi calzare sotto i propri indumenti berretti, pile, calze per un valore di quasi 150 euro.



Quando sono stati fermati, si sono dichiarati fratelli ed entrambi minorenni. Dalle verifiche svolte dagli agenti della Squadra Volante, è emerso che anche nella notte erano stati identificati dagli agenti della Polizia Ferroviaria ed avevano presentato la stessa versione. Gli operatori li avevano accompagnati presso l’Ospedale Molinette per farli sottoporre ad accertamento anagrafico mediante applicazione del protocollo Baldelli. Questo consentiva di scoprire la maggiore età. Entrambi hanno un’età compresa tra i 19 e 22 anni.



I due fratellii, cittadini marocchini irregolari sul Territorio Nazionale, sono stati arrestati dai poliziotti per tentato furto aggravato in concorso e falsa attestazione delle proprie generalità.