Controlli a Barriera di Milano: chiuso un chiosco aperto dopo le 18 e con i clienti che mangiavano all'interno

Giro di vite e controlli serrati in Barriera di Milano , con riflettori puntati sui negozi (e non solo). Nei giorni scorsi, gli agenti di Polizia del Commissariato di zona, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Unità Cinofila e di personale della Questura e della Polizia Municipale, hanno ispezionato diversi locali commerciali e perlustrato diverse strade, soprattutto nelle vie Crescentino, Martorelli, Bairo, Rondissone, Alfano, Cimarosa, Rossi, Botticelli, ma anche corso Giulio Cesare, piazze Sofia e Derna e parco Sempione.

In piazza Derna gli operatori hanno sospeso la licenza per la somministrazione di cibi e bevande al titolare di un chiosco-bar, con l’immediata chiusura al pubblico dell’attività per 5 giorni. Il responsabile aveva protratto l’orario di apertura al pubblico oltre le 18, concedendo ad alcuni clienti di consumare sul posto gli alimenti acquistati, violando le attuali disposizioni di legge. Sia il titolare che gli avventori presenti sono stati sanzionati amministrativamente.

In via Lauro Rossi un ragazzo del Mali è stato denunciato per falsa attestazione riguardo alle proprie generalità. Sprovvisto di documenti, si è dichiarato minore di età, ma dagli accertamenti effettuati è emerso che in una precedente occasione era stato sottoposto al protocollo Baldelli per l’accertamento dell’età anagrafica che aveva dimostrato la sua maggiore età.