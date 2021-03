Contrasto all'abusivismo sui trasporti internazionali, la Municipale sanziona tre autocarri e un bus

Sabato mattina in corso Romania 460 - nel piazzale antistante il centro commerciale ‘Le Porte di Torino’ - e in Corso Vercelli 440, durante un servizio mirato al contrasto dell'abusivismo sul trasporto internazionale di cose e persone, gli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata della Polizia Municipale hanno effettuato il controllo di tre autocarri immatricolati in Romania e un autobus immatricolato in Albania.

Gli agenti hanno accertato 4 sanzioni per un totale di oltre 2.000 euro, di cui 1 per trasporto internazionale di merce con documentazione non conforme (in violazione dell'art. 46 ter, comma 3, L. n. 298/1974) e 3 per omessa esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo e per compilazione irregolare dei dischi tachigrafici (in violazione dell'art. 19, L. 727/78).