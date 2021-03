McDonald’s apre ad Alpignano: nel locale lavoreranno 38 persone

Il nuovo ristorante McDonald’s di Alpignano, situato in Via Venaria, aprirà domani, martedì 30 marzo. Nel ristorante lavoreranno 38 persone.

Il nuovo locale, dotato di 194 posti tra interno ed esterno, è completo di corsia McDrive, servizio grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere l’ordine direttamente dalla propria auto e McCafé dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Nel ristorante sono presenti anche i chioschi digitali per l’ordine self-service.

Il servizio di asporto, disponibile da lunedì a domenica, dalle 9:00 alle 22:00, è disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ai kiosk, per i quali McDonald’s ha messo in atto procedure straordinarie di pulizia e igienizzazione, o in cassa.

Per il ristorante di Alpignano sarà inoltre attivo il servizio McDrive, operativo 7 giorni su 7, dalle 9:00 alle 22:00. La presa dell’ordine avviene nella massima sicurezza tramite interfono, mentre la consegna del pasto attraverso il finestrino della propria auto, senza contatto diretto tra personale e clienti.

È anche disponibile anche il servizio McDelivery, per cui è prevista la consegna dell’ordine a domicilio senza contatto, in totale sicurezza. Il servizio è disponibile 7 giorni su 7, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

In base alle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza Covid, orari e servizi del ristorante potrebbero subire variazioni: saranno comunque sempre disponibili i canali di asporto, McDrive e Delivery.