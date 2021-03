Guida un monopattino-scooter senza patente e casco: 6 mila euro di multa per un 30enne di Moncalieri

Doppio intervento ieri della Polizia locale di Moncalieri. Un 30enne si è pisto appioppare una maxi multa di 6 mila euro perché era alla guida di un monopattino scooter di potenza di 125 cc, senza però avere patente, asscicurazione e casco.

Il mezzo infatti, è assimilabile in tutto e per tutto ad un motociclo, più che ad un monopattino per la tanto decantata mobilità alternativa: il giovane ovviamente non aveva alcuna autorizzazione e neppure il casco: di conseguenza, è scattata la sanzione e il mezzo è stato anche sequestrato.

Nel pomeriggio di ieri multato anche un giovane, nell'ambito dei controlli anti Covid, perché aveva cercato di fuggire mentre gli agenti gli chiedevano i documenti, dopo averlo fermato in un parco di strada Revigliasco: il 30enne torinese non aveva rispettato i dettami della zona rossa, che vieta di uscire dal proprio comune di residenza se non per urgenze.

La Polizia locale di Moncalieri lo ha anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.