Web Tax, Gallo e Grimaldi: "Basta annunci, la Regione affronti il tema: promettono fuoco e fiamme, ma poi sparano a salve”

“Ci sono soggetti – come i colossi dell'e-commerce (Amazon in primis), ma anche per le grandi case farmaceutiche – che fanno profitti in Italia, continuano a ottenere incassi esorbitanti e hanno addirittura guadagnato dalla pandemia ma, grazie a pratiche di 'profit shifting', sottraggono risorse preziose al fisco italiano. Agire sull'aliquota IRAP è l'unico modo con cui la Regione può tentare di aumentare le tasse a multinazionali che, con questi comportamenti, contribuiscono a minare alla base anche il nostro sistema sanitario. Far pagare loro le tasse è un atto non solo necessario, ma di giustizia, e spero che la Giunta Cirio se lo ricordi”, dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, al termine della seduta di I Commissione nella quale la maggioranza si è astenuta sul suo emendamento al bilancio di previsione 2021-2023, con cui sarebbe aumentata di 0,92 punti percentuali l'aliquota IRAP per i soggetti operanti nel commercio al dettaglio di prodotti via internet in caso di valore della produzione netta superiore a un milione di euro.

La Giunta e la Commissione hanno invece accolto altri due emendamenti di LUV: il primo per applicare una deduzione dalla base imponibile IRAP non più solo per i tre anni successivi al periodo d'imposta decorrente dal 1 gennaio 2020, ma per i quattro anni successivi, alle aziende che assumono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con un incremento di almeno un'unità lavorativa (inclusa la stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionali preesistenti); il secondo per aumentare le annualità di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli meno inquinanti.

“Sono felice che questi suggerimenti siano stati accolti - prosegue Grimaldi - Certo, con l'astensione di questa mattina sull'aumento dell'IRAP ai colossi dell'e-commerce, la Giunta ha davvero perso un'occasione, dal momento che Cirio stesso aveva promesso di agire su questo tema e non lo ha fatto. Annunciano fuoco e fiamme quando a legiferare sono altri, ma quando tocca a loro colpire sparano a salve. Mi auguro che nel gruppo di lavoro del pomeriggio la maggioranza trovi il coraggio per votare una proposta che arriva dall'opposizione, l'unica sul tavolo”.

“Nella discussione sulla legge di Stabilità la Maggioranza di centrodestra ha bocciato un emendamento a prima firma Grimaldi, è sostenuto dal PD, che chiedeva di aumentare di 0,92 punti percentuali l’aliquota addizionale Irap per le aziende dell’e-commerce il cui valore della produzione netta è superiore a un milione di euro, un’azione importante e soprattutto realizzabile per tassare chi ha fatto dell’e-commerce una grande fonte di guadagno incrementata dalla pandemia che ha costretto alla chiusura molte attività economiche. Il pretesto addotto dal centrodestra è stato quello di rinviare il tema al Gruppo di lavoro sulla web tax” spiega il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Questa a tendenza della Giunta a perdere tempo, a rinviare al domani quello che potrebbe essere fatto oggi continua a stupirci. Cirio aveva annunciato la web tax il 24 novembre 2020 nel corso di una delle frequenti conferenze stampa, illudendo commercianti e cittadini, poi l’ha dimenticata fino a quando il Pd, la settimana scorsa, gli ha ricordato il tema. Ad oggi la web tax in Italia esiste grazie al Governo Gentiloni a guida PD” prosegue Gallo.

“Se Cirio, al di là degli annunci, vuole davvero affrontare il tema della web tax siamo disponibili a entrare nel merito della questione immediatamente – conclude Gallo - e a confrontarci oggi, durante il Gruppo di lavoro sulla tassazione dell’e-commerce, sulle modalità e sui tempi per raggiungere l’obiettivo, ma basta annunci”.