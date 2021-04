Incendio in uno stabile di via Banfo, otto squadre dei Vigili del Fuoco impegnate

Attorno alle 19.30 di oggi, martedì 30 marzo, si è sviluppato dalle cantine un incendio, con il fumo arrivato fino al sesto piano, in un palazzo di via Banfo 3 a Torino.

Sul luogo sono confluiti otto mezzi dei Vigili del Fuoco, a conferma della gravità del rogo. Ancora da chiarire le ragioni che lo hanno originato: i pompieri stanno intervenendo in questi minuti.

Per fortuna non ci sono state persone ferite, anche se per ragioni di sicurezza lo stabile è stato evacuato, in attesa che (a fiamme domate) i tecnici del Comune chiariscano le condizioni e i danni subiti dal palazzo.

Alle ore 21 ancora cinque squadre dei pompieri sono impegnate nel portare a termine l'intervento.