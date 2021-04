Torino condannata a pagare 1.2 mln ai residenti di San Salvario per la movida: il Comune ricorre in appello

Torino ricorre in appello per ribaltare la sentenza di primo grado che ha condannato il Comune ha pagare 1.2 milioni di euro a 29 residenti di San Salvario, come risarcimento per la movida “fracassona”. Una vicenda che risale al quinquennio 2013-‘18, quando il gruppo di abitanti del quartiere vicino a Porta Nuova fece causa alla Città “per non aver assunto le misure necessarie per contenere entro i limiti di legge i rumori notturni” provocati dagli assembramenti.

La Giunta comunale, questa mattina, ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza per Palazzo Civico "ritiene di essersi impegnata nel tempo per contrastare il fenomeno attraverso l'adozione di ordinanze, regolamenti e la sottoscrizione di accordi con le associazioni di categoria del commercio e che i problemi collegati alla ‘movida’ non siano riconducibili esclusivamente alla mancata adozione di un Piano dell'inquinamento acustico - come affermato nella decisione del Tribunale – ma che tocchino anche altri aspetti quali l'ordine pubblico e la tutela delle attività economiche”.