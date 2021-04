A Torino apre il primo giardino che lotta contro l'emergenza climatica

Dopo quasi un anno di interventi, nei prossimi mesi riapriranno al pubblico i giardini di via Revello. L’area verde è stata completamente riqualificata a seguito di un percorso partecipato con il territorio, che ha visto cinquanta cittadini e la Circoscrizione 3 riunirsi con l'amministrazione per ben cinque volte.

I lavori, partiti nel giugno 2020 e costati 220mila euro, hanno previsto la divisione dello spazio in quattro aree: una dedicata alla socializzazione con le panche, una con giochi inclusivi per in bimbi, una zona “della radura” segnata da un percorso con pali led color corallo e una con un rain garden, dove l’acqua piovana verrà raccolta e infiltrata nel sottosuolo. Affianco è previsto anche un giardino fiorito.

“In quest’area – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia – è stato previsto un primo importante intervento legato al piano di resilienza climatica della Città: il 97% della pavimentazione è drenante. E’ il primo luogo “nuovo” di Torino”. “Rifacendo il giardino – ha chiarito la sindaca Chiara Appendino – abbiamo risistemato tutto il marciapiede intorno, togliendo le barriere architettoniche”.

E l’area avrà anche un nuovo nome, come spiega il consigliere del M5S Federico Mensio, che verrà scelto “tramite un percorso partecipato”