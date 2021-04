Barelle sul pianerottolo del Maria Vittoria, Di Perri smonta il caso: "Momenti fisiologici"

Ieri il sindacato infermieristico Nurdind aveva lanciato l'allarme, mostrando immagini di pronto soccorso pieni e barelle piazzate sul pianerottolo delle scale del Maria Vittoria, ma il professor Giovanni Di Perri ha smontato il caso: "Sono momenti fisiologici che purtroppo accadono, non gli darei troppa importanza".

Il noto infettivologo dell'Amedeo di Savoia ha ridimensionato la situazione: "Queste cose le abbiamo viste anche con l'influenza, in alcuni inverni passati. Sono situazioni transitorie che fanno riferimento ai tempi in cui il sistema si allarga a fisarmonica per accogliere più malati e poi si restringe quando la curva scende".