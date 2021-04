Comunali, la provocazione delle Sardine: "Troveremo il candidato del csx e salveremo Torino dalle destre"

Le Sardine scendono in campo per le Comunali di Torino e promettono di individuare il candidato sindaco del centrosinistra.

Il movimento partito dalla piazza - che nel dicembre 2019 portò in piazza Castello 40 mila persone - ha deciso di lanciare una provocazione. Parole piccate alla luce anche delle divisioni tra i Dem, così come della mancanza di un nome a guidare la coalizione. "La destra - spiegano - s’è compattata e ha espresso un nome: Damilano. Una candidatura forte, solida, che fa paura".

" Che ha fatto - proseguono - la sinistra? Primarie sì, primarie no, meglio questo, meglio quello: il mercato del pesce dei nomi. Intanto la città affonda inesorabilmente sotto i colpi dell’attuale amministrazione, la decrescita felice s’è trasformata in un precipizio che vogliamo arrestare a tutti i costi, senza correre il rischio di regalare il nostro futuro alla destra ".

Da qui la decisione di fare uno scatto in avanti e scegliere un nome, anche per provare a muovere le acque nel centrosinistra. La modalità è semplice. "Ognuno - spiegano, non si sa se in tono provocatorio- potrà candidarsi, dopo 10 giorni sceglieremo i 3 candidati con più preferenze e procederemo alle votazioni, sempre online. In 24 ore avremo il nostro candidato del centro sinistra".