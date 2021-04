Elezioni studentesche all'Università, record di affluenza con il voto online

Si sono concluse le Elezioni studentesche per i Rappresentanti negli organi universitari ed extra-universitari. Svoltesi in completa modalità telematica, da martedì 30 marzo a giovedì 1 aprile, hanno visto un’ampia affluenza: il 16,77% degli 83.606 aventi diritto.

Nelle precedenti elezioni l’affluenza era stata del 7,77% nel 2015 (erano 68.144 gli aventi diritto), del 7,27% nel 2017 (71.709 gli aventi diritto), del 7,39% nel 2019 (78.084 gli aventi diritto).

“Per la prima volta all’Università di Torino – dichiara il Rettore Stefano Geuna – le elezioni delle Rappresentanze studentesche si sono svolte in forma telematica con l’impiego di una piattaforma di e-voting. Le limitazioni imposte dalla pandemia hanno reso necessaria questa sperimentazione che, a seggi chiusi, possiamo dire che ha funzionato e che ha dato risultati molto interessanti in termini di incremento della partecipazione al voto. Infatti, nei tre giorni di elezioni, hanno votato il 16,77% degli aventi diritto, ovvero il 9,38% in più rispetto alla tornata precedente. L’impiego in via sperimentale dell’e-voting e la disciplina di modalità inedite di voto legate alle specificità del digitale ha richiesto qualche aggiustamento in corsa, ma nel complesso esprimiamo piena soddisfazione".

"La voglia crescente di partecipare alla vita universitaria è un segnale molto positivo, che potenzia le funzioni della rappresentanza e, di conseguenza, arricchisce tutta la comunità. Desidero, infine, ringraziare sentitamente le studentesse e gli studenti rappresentanti uscenti per lo spirito costruttivo di collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati nel rendere possibile questo importante momento di democrazia”, ha concluso Geuna.

Le/gli elettrici/elettori hanno potuto esprimere 1 preferenza per l’elezione delle/dei rappresentanti delle/degli studentesse/studenti nei seguenti organi: Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario; Comitato Universitario per lo Sport; per la consultazione relativa al Comitato Unico di Garanzia. E al massimo 3 preferenze per l’elezione delle/dei rappresentanti nei seguenti organi: Consiglio di Dipartimento; Consiglio di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento); Consigli delle Scuole.

I RISULTATI PROVVISORI SONO PUBBLICATI SUL PORTALE DI ATENEO ALL’INDIRIZZO https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni/elezioni-studentesche-rappresentanti-negli-organi-universitari-ed