Documenti falsi e inseguimento rocambolesco: arrestato a Banchette un uomo di 34 anni

E' successo a Lessolo, vicino a Ivrea, dove un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha fermato la macchina guidata dal magrebino, con a bordo un connazionale.



Il guidatore ha mostrato una patente di guida e una carta d’identità che non sembravano autentiche, così i due sono stati invitati in caserma per accertamenti. La coppia, dopo aver finto di assecondare la richiesta dei militari dell’Arma, è ripartita a tutta velocita innescando una rocambolesca fuga che è durata diversi chilometri.



Giunti nel Comune di Banchette, il conducente, dopo essersi immesso in una strada sterrata e averla percorsa ad alta velocità, ha abbandonato l’auto, ma è stato in breve raggiunto e bloccato.