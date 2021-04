Mattei candidato sindaco per Torino con Futura:"Bus, mense scolastiche e nidi gratis"

Mezzi pubblici, mense scolastiche delle Primarie ed asili nido gratis. Diecimila nuovi dipendenti comunali e le risorse della Tav destinate al miglioramento del trasporto pubblico regionale. Sono questi alcuni delle proposte della Lista Civica Futura, illustrate oggi dal candidato sindaco per Torino Ugo Mattei.

"Alternativa civica vera per la città"

Professore di Diritto Civile dell’Università di Torino, da anni impegnato nell’ambito dei Beni Comuni, Mattei vuole “costruire un’alternativa civica vera per la città. Una realtà che non vuole essere collocata nella contrapposizione che sta riducendo la politica a destra o sinistra, ma prova ad occupare uno spazio politico traversale”. E la possibilità di alleanze per le Comunali 2021 non viene neanche presa in considerazione.

"Nuovi posti di lavoro dando ai cittadini la cura dei beni comuni remunerandola"

“Il capoluogo – ha aggiunto -ha dei problemi incontrovertibili come il livello d’inquinamento tra i alti d’Europa e dal punto di vista culturale si è rassegnata ad un ruolo subalterno”. Tra i sei i punti programmatici della lista priorità va all’occupazione. “Noi immaginiamo – ha spiegato Mattei – 10mila nuovi addetti nel settore pubblico, che sono il minimo indispensabile per essere a livello europeo: basti pensare che Marsiglia ha il doppio dei dipendenti comunali”. Il professore propone poi di creare altri posti di lavoro dando “direttamente ai cittadini la cura dei beni comuni, che non deve essere semplice volontariato, ma trasformato in un’occupazione remunerata”, così come “fare il censimento delle barriere architettoniche, per poi abbatterle”.

Alto punto cardine per il docente, che è stato amministratore per anni dell’acquedotto di Napoli, è quello dell’ambiente. “Io non posso camminare per le strade – ha poi aggiunto - e vedere le persone che dormono sotto i portici: deve essere priorità dell’amministrazione farsi carico dei fratelli e delle sorelle più deboli”. E nel libro dei “sogni”, anche se Mattei stesso respinge questa definizione, “il trasporto pubblico, le mense scolastiche delle Primarie e gli asili nido gratis: tre situazioni che rispondono ai bisogno reali delle persone”.

"Creare una moneta pubblica complementare valida nei pagamenti della Città"

Proposte che Mattei, nonostante la difficile situazione economica del bilancio comunale, sostiene siano realizzabili. “Il Comune – ha spiegato - spreca molto soldi perché disorganizzato in mille rivoli. Voglio poi fare un audit aggressivo sul debito che lo riduca in grande parte, così come una moneta pubblica complementare che sia valida nei pagamenti della Città”.

"Contrario all'obbligo vaccinale"

Nelle scorse settimane ha fatto molto scalpore la sua partecipazione alla manifestazione no-vax e no mask Covid che si è svolta in piazza Castello. “Andrò sempre come candidato e lo facevo prima come giurista: non vedo perché dovrei smettere ora di partecipare a piazze che vogliono prendere consapevolezza dei diritti costituzionali. Io sono contrario all'obbligo vaccinale perchè si fa su prodotti non sperimentati a lungo: il vaccinato è ancora contagioso. Non c’è scelta: se poi l'obbligo dovesse essere imposto io ho sempre aderito alle leggi vigenti .