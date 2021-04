Assembrati per un caffè o un aperitivo: chiuso bar a Nichelino per 5 giorni

Assembrati fuori da un bar per un caffè o un aperitivo. I Carabinieri, nell'ambito dei controlli per il rispetto della normativa contro il Covid-19, sono intervenuti nell'attività commerciale di Nichelino, chiudendola per cinque giorni. Nella cittadina dell'hinterland i militari hanno multato anche 29 persone per mancato rispetto del divieto di mobilità in zona rossa.