Uova e solidarietà per l’Istituto Pro Infantia Derelicta di Torino

I volontari torinesi di Onlus Sol.Id. si sono recati nella mattinata nell’Istituto Pro Infantia Derelicta di Torino per donare uova di Pasqua.

“Questa mattina abbiamo portato gioia e cioccolato nell'istituto Pro Infantia Derelicta - dichiara Sol.Id. In una nota - ente che tutela e ospita giovani in stato di grave disagio, consegnando tantissime uova di Pasqua. Gli sguardi felici dei bambini e dei ragazzi presenti alla distribuzione ci hanno dimostrato che il nostro piccolo gesto per loro è stato un enorme regalo”.

“Quest’anno, grazie alla grande solidarietà ottenuta con la raccolta iniziata settimana scorsa - conclude l’associazione - abbiamo ricevuto più di cento uova e oggi pomeriggio le consegneremo anche ai bimbi delle famiglie che sosteniamo mensilmente con il pacco alimentare”.