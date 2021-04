A Torino da domani l'anagrafe itinerante su camper per raggiungere le periferie

A Torino da domani due sportelli anagrafici su quattro ruote. Il nuovo servizio di anagrafe itinerante su camper della Protezione civile sarà attivo tre giorni alla settimana, per tre ore ogni volta, e si sposterà di volta in volta in diversi punti della città: nelle vicinanze dei mercati rionali o in altre aree molto frequentate.

Un'iniziativa che offrirà ai cittadini l’opportunità di richiedere e ottenere certificati, effettuare il cambio di residenza o di domicilio, prenotare il rinnovo della carta d’identità o, più semplicemente, chiedere informazioni. Tutto ciò senza necessariamente doversi recare alla Centrale di via della Consolata o in una delle sedi decentrate.

La sperimentazione prenderà il via questa settimana, partendo dalla Circoscrizione 6: domani e giovedì sarà in piazza Astengo dalle 9 alle 12, venerdì in via Leoncavallo, con stessi orari. “E’ un servizio che – sottolinea l’assessore Sergio Rolando - si aggiunge alla altre iniziative lanciate nei mesi scorsi, come le convenzioni stipulate con edicole, tabaccherie e ordini professionali, finalizzate a moltiplicare in città i punti dove possono essere forniti servizi di anagrafe e stato civile".