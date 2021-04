Fanno una spaccata con un tombino e fuggono, ma la Polizia li riconosce poche ore dopo: due arrestati

Erano riusciti a infrangere la vetrata di un bar di via Monfalcone, attorno alle 5 e mezza del mattino dello scorso mercoledì, utilizzando un tombino trovato nelle vicinanze. Entrati nel locale, hanno divelto il registratore di cassa dalla sede e rubato l’importo custodito, suddiviso in monete e banconote, per un importo complessivo di circa 200 euro.



I due, di nazionalità rumena, di 34 e 30 anni, si sono poi dati alla fuga, ma il tutto è stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza della zona. I poliziotti della Squadra Volante in servizio al mattino, scoperto quanto accaduto nel corso delle ultime ore, hanno visionato attentamente le immagini relative al furto ed hanno posto in essere una capillare attività di ricerca; alle 7 e mezza, in corso Giulio Cesare, una pattuglia ha intercettato due soggetti del tutto simili, per fattezze fisiche ed abbigliamento, agli autori della spaccata di via Monfalcone.



I due hanno tentato di sottrarsi al controllo accelerando il passo, ma sono stati comunque fermati e perquisiti: nelle loro tasche, una quarantina di euro in monete da 50 cm e 1 euro. Gli accertamenti effettuati a loro carico negli uffici della Questura hanno fatto emergere, per il 34enne, precedenti per ricettazione e furto, nonché la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Orbassano a decorrere dallo scorso 14 Marzo. Per il 30enne, invece, precedenti per stupefacenti, danneggiamento e furto. I due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per furto pluriaggravato in concorso.