Sanzione per accattonaggio al mercato di corso Racconigi: il verbale sarà esaminato dal comandante Bezzon

Nella giornata di sabato, nell'ambito dei controlli per l'osservanza di quanto disposto dai provvedimenti nazionali e regionali per il contenimento della diffusione del Coronavirus e, in particolare, con riferimento ai divieti in zona rossa, gli agenti della Polizia municipale hanno sanzionato un uomo che svolgeva attività di accattonaggio tra i banchi del mercato di corso Racconigi.

Alla luce della personale situazione di indigenza dell'uomo al quale è stata contestata la trasgressione (che dovrebbero essere legate alla perdita del lavoro) e tenendo conto che, già nei mesi scorsi, erano state annullate multe in considerazione dell'attuale contesto di crisi che l'emergenza sanitaria ha reso più acuta per molte famiglie, il Comandante della Polizia Municipale della Città di Torino, Emiliano Bezzon, nella giornata di domani esaminerà il verbale, sentirà se necessario le motivazioni della persona sanzionata e, se saranno riscontrati gli estremi per farlo, provvederà ad annullare la sanzione.