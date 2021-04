Ex Embraco, domani si torna in piazza: presidio davanti alla prefettura. "Giorgetti non vuole incontrarci"

Tornano in piazza i lavoratori Ex Embraco per sbloccare il progetto Italcomp

Un presidio a partire dalle 10, sotto la prefettura in piazza Castello. Riparte così - domani, 7 aprile, dopo il periodo pasquale - la vertenza che riguarda Italcomp e, più direttamente, i 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri.

Una vicenda annunciata ormai da mesi, dall'allora ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ma da tempo ormai bloccata da incertezze e diffidenze (a livello europeo) per un progetto che riguarda anche la ACC di Mel, in provincia di Belluno.

In piazza, insieme ai lavoratori, i sindacati di Fim, Fiom, Uilm e Uglm, che da tempo seguono la vicenda. "Fra qualche settimana le 400 persone che lavorano in quello stabilimento riceveranno la lettera di licenziamento - sottolinea Edi Lazzi, segretario di Fiom Cgil Torino -. Sono 400 famiglie e dobbiamo stare al loro fianco. Ma saremo lì non solo per loro, ma per la generale Vertenza Torino. La città è in profonda crisi economica e il lockdown, per il Coronavirus, ha aggravato la loro situazione. Pensiamo ai mercati, ai tassisti, ai giostrai, i lavoratori dello spettacoli, chi ha un bar o un ristorante o chi lavora in una mensa. La situazione si sta avvitando su se stessa. Dobbiamo trovare delle soluzioni".

"La Fiom un'idea ce l'ha - aggiunge Lazzi -: intanto, non bisogna perdere quello che abbiamo. Mantenere ciò che c'è: non possiamo permetterci di fare passi indietro e la vicenda Embraco è paradigmatica. Lo Stato italiano ha fatto promesse a quei lavoratori e doveva creare una società apposta e invece non sta facendo nulla. E' una responsabilità della burocrazia, ma anche del ministro Giorgetti, che si rifiuta di incontrare i lavoratori e i loro rappresentanti, per completare con loro un progetto che già esiste. E' tutto paradossale. Dobbiamo smuovere questa situazione, per tutti i cittadini. Dobbiamo far sentire la nostra voce per scuotere la classe dirigente, una classe dirigente che non sta facendo bene il proprio dovere".