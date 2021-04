Il Psi torinese in difesa dei negozi di dischi: "La musica non è cultura di serie B, basta disparità di trattamento rispetto a edicole e librerie"

Gabriele Salerno, segretario del Psi di Torino, denuncia le forti diseguaglianze nel settore lavorativo e commerciale, in modo particolare per quanto riguarda il settore della vendita al dettaglio di articoli musicali: "Non è giusto che mentre sui libri vi sia un IVA al 4%, su CD e dischi in vinile abbiamo un IVA al 22%".

Viene fatto notare come non sia giusto che "in zona rossa restino aperte le librerie e le edicole, mentre i negozi di articoli musicali restano chiusi", situazione già denunciata da diversi esponenti del settore, che hanno scritto anche una lettera al governatore Alberto Cirio: "Non è giusto che i suddetti negozi non possano successivamente avvalersi del diritto di asporto : abbiamo bar strapieni, e non capiamo perché un cliente che ordina il suo cd o disco , non possa recarsi per il ritiro in negozio".