Online il tour virtuale nelle nuove stazioni della metropolitana

E’ on line il Virtual Tour delle due nuove stazioni della Metropolitana di Torino: “Italia 61-Regione Piemonte” e “Bengasi”.

Sul sito www.infrato.it sarà possibile accedere e visitare le nuove stazioni percorrendole dal piano atrio al piano banchina attraverso un’esperienza unica e coinvolgente direttamente da un computer, tablet o smartphone.

Durante il percorso sarà possibile soffermarsi ad ascoltare i tecnici di InfraTo che, attraverso brevi clip, illustreranno le principali caratteristiche di questa tratta e racconteranno in modo semplice e chiaro come si realizza una metropolitana.

Come si bandisce una gara, come scava una talpa, quale terreno troviamo a Torino, come sono stati scelti i colori delle nuove stazioni, cosa rappresentano i disegni nelle vetrofanie del maestro Nespolo sono solo alcuni dei contenuti presenti nel sito.

Il Virtual Tour rappresenta un nuovo strumento di comunicazione con forte impatto emotivo, che consente di esplorare e conoscere luoghi fino ad oggi non accessibili al pubblico.

L’idea di utilizzare questo strumento è nata per dare la possibilità a tutti i cittadini, molti dei quali iscritti alle visite di cantiere poi sospese a causa del Covid, di visitare le nuove stazioni in anteprima rispetto all’inaugurazione della linea e di fornire loro pillole di informazioni e curiosità sulla metropolitana.