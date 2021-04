Ancora furbetti del reddito di cittadinanza: denunciate 105 persone detenute (o loro parenti), sottratti 430mila euro alla collettività

I soggetti individuati sono stati segnalati a 14 uffici giudiziari, operanti nelle Regioni di residenza di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, per aver attestato fatti non corrispondenti al vero, utilizzato dichiarazioni o documenti falsi e omesso informazioni dovute, in particolare non aver comunicato la variazione del nucleo familiare. Contestualmente, sono stati segnalati all’INPS per la revoca del sussidio e il recupero del beneficio economico nonché alla Procura Regionale della Corte dei conti per gli eventuali profili di danno erariale.