Sgombero casa cantoniera Oulx. Scritte sulla facciata del Comune: "La vostra giustizia uccide"

"La vostra giustizia uccide", "Assassini". Sono le scritte, eseguite utilizzando della vernice rossa, lasciate sulla facciata del Comune di Oulx.

Un gesto che avrebbe a che fare con lo sgombero, avvenuto nei giorni scorsi, della casa cantoniera occupata dagli anarchici italiani e francesi, dove trovavano ospitalita decine di migranti.

"L'azione intimidatoria svolta contro il Comune di Oulx è gravissima e necessita di una risposta forte e immediata dello Stato", ha commentato la parlamentare di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, che aggiunge: "Gesti come questi dimostrano come non si debba abbassare la guardia di fronte a chi continua a vedere nella tratta di persone un'occasione di destabilizzazione del nostro territorio. Si vada a fondo su una vicenda che non può essere liquidata come un mero atto dimostrativo. All’amministrazione va la nostra solidarietà incondizionata".

"All'amministrazione e al sindaco del comune di Olux va tutta la mia solidarietà dopo la vile intimidazione apparsa sui muri del comune", ha invece detto la deputata di Cambiamo! Daniela Ruffino. "Un gesto esecrabile sul quale speriamo la giustizia vada fino in fondo per punire chi pensa di essere sempre al di sopra di ogni regola continuando a destabilizzare il nostro territorio".