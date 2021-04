Vaccini, falsa partenza per campagna di prenotazioni per gli over 60: sul sito non compare la categoria

Vaccini, falsa partenza per campagna di prenotazioni per gli over 60

Falsa partenza, per evidenti problemi tecnici, per la campagna di preadesioni alla vaccinazione anti Covid per gli over 60 in Piemonte in partenza oggi.

Dalle prime ore della mattina, infatti, come recita l'home page del sito ilpiemontetivaccina.it sarebbe stato "possibile effettuare la preadesione per le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni".

Peccato che, appena si entra nella pagina relativa alle pre adesioni, manchi materialmente la "categoria" in cui inserirsi come over 60.

Al momento, infatti, compaiono solo le categorie 70-79 anni, over 80, personale scolastico e universitario e volontari della protezione civile.

E' evidente che qualcosa è andato storto, almeno fino alle 11, quando poi la situazione sembrava essersi sbloccata, ma già tanti cittadini hanno segnalato difficoltà e disagi che continuano ancora ad esserci.

"Due domande si stanno ponendo i Piemontesi in queste ore. La prima: perché questa mattina il sistema non era pronto ad accogliere le prenotazioni della fascia di età 60-69, dal momento che l’8 aprile era la data prevista e annunciata dalla Regione per l’avvio delle preiscrizioni? La seconda: perché annunciare date che poi non si è in grado di mantenere, suscitando aspettative che poi saranno, puntualmente,disattese?", si domandano in modo polemico Paolo Furia (Segretario regionale Pd) e Raffaele Gallo (Capogruppo in Regione).

"I problemi tecnici si possono risolvere in fretta, mentre la lentezza delle vaccinazioni in Piemonte è ingiustificabile", commenta invece il capogruppo in Regione di Luv Marco Grimaldi. "Ieri Cirio ha rilanciato che entro sette giorni il Piemonte effettuerà 30 mila vaccini al giorno; chissà se qualcuno della sua lunga catena di comando sanitario oggi offrirà di più. La verità è che le vaccinazioni nella nostra Regione procedono a rilento e nei nostri magazzini giacciono 430mila dosi di vaccino".

"Ancora troppi gli over 70 a non aver ricevuto la comunicazione per relativa alla somministrazione del vaccino. A ciò si aggiungono i disguidi per la prenotazione degli over 60 sul sito regionale. Intanto alcuni centri vaccinali non risultano ancora operativi o procedono a rilento per mancanza di personale per la somministrazione dei vaccini. Serve un cambio di passo, un'accelerazione immediata", ha spiegato Sarah Disabato, Consigliera regionale del M5S.