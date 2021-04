Un bus Gtt della linea 46 ha preso fuoco questa mattina intorno alle 6.3, nel tratto strada Cuorgnè-via Rivarolo a Mappano. Ad accorgersi del fumo l'autista del mezzo che, dopo averlo fermato immediatamente, ha fatto scendere le sette persone che in quel momento si trovavano a bordo.

Un attimo dopo il pullman è stato avvolto dalle fiamme. Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri per capire le origini del rogo: non si registrano nè feriti, nè intossicati.