Oggi pomeriggio l'ultimo addio a monsignor Nosiglia: funerali in Duomo. La funzione sarà trasmessa anche in streaming

E' fissato per questo pomeriggio alle 15,30 l'ultimo saluto di Torino all'arcivescovo emerito, monsignor Cesare Nosiglia. I funerali del religioso, morto nella notte del 27 agosto all'età di 80 anni, saranno celebrati presso il Duomo di Torino. Ma per facilitare la partecipazione alla collettività, la Diocesi di Torino trasmetterà la funzione anche in diretta streaming attraverso il proprio canale YouTube.



A celebrare i funerali sarà l'arcivescovo di Torino, il cardinale Roberto Repole. Inoltre, fino alle 13.30 di oggi, rimarrà aperta la camera ardente (a partire dalle 8) presso il Santuario della Consolata.