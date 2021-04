Lingotto, lunga fila ordinata di peruviani per poter votare alle elezioni del paese sudamericano

Tutti in coda fuori dai seggi allestiti al Lingotto. I peruviani hanno preso d'assalto oggi la sede per il voto alle elezioni presidenziali del paese sudamericano allestiti a Torino.

In Piemonte sono poco meno di dodicimila i peruviani residenti, di cui quasi settemila nel capoluogo. Le operazioni di voto si sono svolte, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, "senza assembramenti o altre violazioni di norme anti-Covid".

Ma proprio questo ultimo aspetto non è piaciuto alla parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che ha commentato: "Beati i peruviani che possono votare. A Torino si spostano le elezioni amministrative ma intanto ci sono code infinite di cittadini peruviani che stanno esercitando il loro sacrosanto diritto. Lascia basiti come tutto questo avvenga in zona rossa in una nazione dove il Covid è stato considerato un ostacolo alle urne e poche settimane dopo la decisione di rinviare le elezioni amministrative. Evidentemente i peruviani sotto la Mole e non solo che ci stanno dando una lezione di pluralismo e democrazia. Grazie al nostro candidato in circoscrizione Vitale Pinelli che ha immortalato questa scena, un'immagine che dovrebbe far riflettere".

"I torinesi - ha concluso Montaruli - non potranno votare fino all'autunno, i peruviani sì. A quanto pare le restrizioni sui distanziamenti e lo 'stop' all'esercizio del voto vale solo per noi torinesi".