L'odissea dei permessi di soggiorno e la beffa della sanatoria: vita ordinaria di un migrante in Italia [VIDEO]

“Dateci il permesso di soggiorno per poter vivere dignitosamente”: la richiesta, forte e chiara, è arrivata dai migranti che si sono dati appuntamento, questa mattina, per protestare davanti all'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino in corso Verona 3. Il presidio è stato organizzato dal gruppo Lavoratori Disoccupati e Precari per chiedere di sbloccare le pratiche inevase, comprese quelle riguardanti la sanatoria di braccianti e badanti promossa nel 2020 dall'ex ministra del lavoro Teresa Bellanova.

Documenti e lavoro, un'odissea di ritardi

Una delle parole più citate dalla piazza è stata, non a caso, proprio 'lavoro': “I ritardi - ha spiegato il sindacalista di SiCobas Mahmoud Abou Tabikh – nelle emissioni e nei rinnovi dei permessi di soggiorno ci sono da sempre, tutto questo nonostante termini relativamente brevi; la Questura, però, non rispetta mai i tempi di consegna rimandando di mesi e mesi le pratiche senza spiegare i motivi. I documenti, in questo modo, si trasformano in uno strumento di ricatto perché per ottenerli i lavoratori sono costretti a rincorrere i contratti di lavoro, anche se sottopagati o sfruttati con orari di 10, 12 o 13 ore al giorno. La sanatoria, invece, è una vera e propria presa in giro perché i datori di lavoro si fanno pagare i contributi e i costi della regolarizzazione: le domande, in totale, sono state circa 200mila mentre si stima che il numero totale di lavoratori sia di 600mila”.

“Vogliamo – ha aggiunto il collega Daniele Mallamaci – un incontro con il prefetto e con il responsabile dell'Ufficio Immigrazione per avere delle risposte sui ritardi. Per queste persone è inaccettabile continuare a vivere e lavorare accettando qualunque condizione, tutte le pratiche devono essere sbloccate senza discriminazioni; sulla sanatoria, vera e propria truffa legalizzata, auspichiamo un intervento a livello governativo per far sì che quanto richiesto con grande dispendio di denaro venga finalmente concesso”.

Le testimonianze

Eloquente, a proposito, è la storia di Bishara, originario del Ciad in Italia dal 2011: “Sto aspettando il mio permesso di soggiorno - ha raccontato – dal 4 marzo 2020: mi dicono di tornare qui ogni due mesi ma, dopo più di un anno, nessuno sa darmi una risposta su che fine abbiano fatto i miei documenti”. Per quanto riguarda le problematiche relative alla sanatoria, invece, è il bracciante agricolo di origine pakistana Mushtad a illustrare la propria vicenda: “Ho presentato - ha affermato – la domanda di regolarizzazione il 7 agosto 2020 ma non so ancora nulla: il mio datore di lavoro dice di averla presentata ma, nel frattempo, gli ho già pagato i 500 euro di spese per la pratica più altri 3mila dalla busta paga”.

In mezzo a tanti c'è poi chi, come Antoine, ha aderito all'iniziativa per solidarietà: “Questa situazione drammatica – ha commentato – dura da tanti anni senza che nessuno intervenga, chi ha un affitto da pagare o una famiglia da mantenere non sa come andare avanti”.