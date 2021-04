Salvare il pianeta scrivendo: il Circolo dei lettori dedica un premio letterario alla Giornata della Terra

Un riconoscimento dedicato alle opere d’ingegno, alle attività e ai progetti pilota che affrontano il tema della demografia sostenibile e della sostenibilità ambientale da prospettive nuove. E' il nuovo Premio Atlante indetto dalla Fondazione Circolo dei lettori in occasione della Giornata della Terra, di cui ricorre il cinquantunesimo anniversario dall'istituzione. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di proposte lanciate dalla sede di via Bogino per stimolare una riflessione virtuosa sulla salvaguardia del pianeta.

Sarà possibile inviare le candidature dal 1° settembre 2021 al 1° febbraio 2022. La sezione Narrazioni (romanzi o saggi, reportage giornalistici) premia le opere letterarie che affrontano il tema della sostenibilità ambientale con chiavi di lettura nuove e/o evidenziando aspetti del tema con accuratezza scientifica, a seguito di un lavoro di analisi. La sezione Idee e progetti è invece riservata a consorzi, cooperative o associazioni culturali e organizzazioni della società civile e di solidarietà internazionale, che hanno realizzato nel 2021 in Italia e nel mondo progetti dedicati alla sostenibilità ambientale, climatica e al raggiungimento di un maggior equilibrio tra uomo e ambiente .

Informazioni, regolamento e candidature su: www.circololettori.it/il-premio-atlante/

Giovedì 22 aprile, alle ore 18, in occasione dell’Earth Day, Emilio Padoa-Schioppa presenta, il suo Antropocene (il Mulino), in cui analizza una nuova era per la storia della Terra, in cui l’uomo e le attività antropiche sono in grado di influenzare le dinamiche climatiche, chimiche, biologiche e geomorfologiche del pianeta.

Sono inoltri partiti, a inizio aprile, gli incontri online sul canale YouTube del Circolo dei lettori destinati ai più piccoli, "L'ecologia spiegata ai bambini. Difendere la natura, amare la Terra", con Marco Rizzo.