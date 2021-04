Settimana con tempo variabile e temperature ancora basse su Torino e provincia

Correnti perturbate interesseranno a più riprese il Nord Ovest in questa settimana finalmente all’insegna della variabilità meteorologica, con piogge, inframezzate a periodi soleggiati più o meno lunghi.

Proprio il termine variabile è la dicitura meteorologica che più una volta si addiceva alla primavera meteorologica con le piogge benefiche per l’agricoltura, lo svarione invernale dietro l’angolo con la gelata tardiva o la neve occasionale o la prima scaldata fuori stagione

A Torino avremo questa situazione: da martedì 13 a giovedì 15 Aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso o coperto con possibili piogge su tutto il Nord Ovest. Mercoledì e giovedì precipitazioni sul Piemonte meridionale, ma pochi fenomeni previsti su torinese.

Quota neve oggi 1200 m in lieve rialzo a 1400 m nei giorni a venire. Colonnina di mercurio in graduale calo soprattutto sia sui valori minimi prossimi allo zero sui settori di pianura meno soleggiati o sugli altipiani da mercoledì. Minime in pianura intorno 1- 8°C e massime 11 - 14°C. In pianura venti moderati da Nord, in attenuazione da domani.

Da venerdì 16 Aprile

Possibili precipitazioni più probabili su Piemonte meridionale, previsto peggioramento nel week-end su tutto il Nord Ovest.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino