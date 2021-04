Tav: manifestanti tentano di sfondare cordone polizia, cariche e lacrimogeni

Alcune centinaia di No Tav hanno occupato la linea ferroviaria a Bruzolo, nei pressi del cantiere dell'autoporto di San Didero, in Val di Susa.

Lancio di oggetti e poi lacrimogeni

La polizia sta sgomberando i manifestanti, che poco prima hanno cercato di introdursi all'interno del cantiere, con gli agenti che hanno caricato.

A quel punto, i No Tav fuggiti nei boschi hanno lanciato degli oggetti verso le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni.

Autoporto, opera da 47 milioni di euro

Il nuovo autoporto in Valle di Susa, nell'area in cui la notte scorsa ci sono stati scontri tra le forze dell'ordine e il movimento No Tav, è un'opera da 47 milioni di euro, su una superficie di 68 mila metri quadri, compresa tra la A32 Torino-Bardonecchia e la statale 25, a cavallo tra i comuni di San Didero e Bruzolo.

I lavori di realizzazione sono gestiti da Sitaf, la concessionaria dell'autostrada A32, per conto di Telt, il promotore pubblico incarico di costruire la nuova ferrovia Torino-Lione. L'autoporto sostituirà quello esistente a Susa, sull'area dove sarà costruita la nuova stazione internazionale ferroviaria.