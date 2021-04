Al via la quarta edizione di Swift Heroes: nuovi scenari e possibilità del linguaggio Swift

Programmare significa creare un comportamento definito a priori, ma considerare le varianti, le possibilità e i nuovi scenari diventa fondamentale per gli esperti del settore.

Ed è proprio partendo da questa necessità che prende il via la quarta edizione di Swift Heroes, il talk annuale sul linguaggio open source ideato per la creazione di prodotti, servizi e soluzioni di distribuzione dati destinati ai dispositivi mobile Apple. Un appuntamento unico che il 16 aprile vede riunita in un unico contesto, quest’anno virtuale, la numerosa community internazionale attenta alle nuove tendenze di programmazione iOS e che annualmente trova in Swift Heroes il palcoscenico dove le novità di settore sono le protagoniste.

La formula ideata per Swift Heroes 2021 prevede sessioni mattutine e pomeridiane online dedicate a speech, tavole rotonde, networking e occasioni di business. Grazie al contributo di oltre 20 speaker tra cui Bruno Rocha (Software Engineer in Spotify), Peter Steinberger (Founder PSPDFKit), Kilo Loco (Senior Developer Advocate in AWS) e molti altri provenienti da tutto il mondo, saranno affrontati diversi temi. Si spazierà infatti dallo sviluppo di modelli per il machine learning, alla creazione di tool per la gestione delle richieste pull, o come incorporare un'esperienza di chat completa nelle app iOS con poche righe di codice, utilizzando per esempio il nuovo Stream Chat SDK.

A guidare l’evento è ancora una volta Synesthesia, la digital experience company torinese ideatrice del format, che arricchisce il calendario dell’evento grazie alla realizzazione di una kermesse unica e imperdibile grazie alle soluzioni di Advento.live nate per creare eventi digitali e ibridi con un'elevata componente di interazione con il pubblico.

La conferma del successo di Swift Heroes arriva anche dai partner di spicco che supportano l’evento: tra i main sponsor troviamo infatti Wise

Emotions e Telepass mentre Bluetooth riconferma per il secondo anno consecutivo il ruolo di sponsor, insieme a Subito e AWS Amplify, Musixmatch, Stream e Postpickr. Queste sono solo alcune delle realtà che rappresentano la volontà di informare e informarsi sui cambiamenti e le possibilità date dal linguaggio di programmazione di Apple, partecipando attivamente alla descrizione, al confronto e al cambiamento.

“Vedere una partecipazione attiva della platea nonostante la distanza fisica imposta dalla situazione mondiale mi ha davvero colpito”, afferma Francesco Ronchi - President e Founder di Synesthesia. “Un aspetto che sottolinea l’efficienza di esperienze online che stiamo portando avanti e che certamente non possono sostituire la condivisione live, ma aprono la strada a un nuovo modo di concepire gli eventi”.

La vocazione digital, l’attenzione alle tendenze e il focus sulla community è parte fondante dello spirito di Synesthesia che ha saputo includere tutti gli aspetti e creare un’esperienza di incontro e condivisione che supera gli ostacoli spazio-temporali.

Swift Heroes vi aspetta il 16 aprile!

Per maggiori informazioni: https://swiftheroes.com/2021/

Dettagli Agenda: https://swiftheroes.com/2021/agenda/

Dettagli Speakers: https://swiftheroes.com/2021/speakers/