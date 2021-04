"Dove butto il rifiuto?": Junker ha un nuovo alleato con "Save the Green"

Inquadri il codice a barre dell’imballaggio con il cellulare ed in tempo reale scopri in che bidone della spazzatura va buttato. E’ questo il funzionamento di Junker, che aiuta i cittadini a differenziare in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori.

L’app da oggi però ha un nuovo alleato con il progetto “Save The Green”, lanciato da Domopak Spazzy. Sul pack dei loro prodotti sarà presente un QR Code, che permetterà di scaricare l’applicazione, raggiungendo così un numero maggiore di utenti.

Junker, scaricabile gratuitamente, è unica in Europa. Grazie a un database in continuo aggiornamento, composto da oltre 1,6 milioni di prodotti, basta inquadrare il codice a barre dell'imballaggio o, se non presente, scattare una foto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. Grazie alla geolocalizzazione del device, tutte le informazioni fornite rispettano le specifiche regole del Comune in cui si trova l'utente e sono validate dai Consorzi delle materie.

Save The Green, grazie alla collaborazione con Junker e ai cittadini che utilizzeranno maggiormente l’App per smaltire i propri rifiuti, identificherà il Comune italiano in cui sono state fatte più ricerche per differenziare bene i prodotti di consumo. Tutti le città avranno la stessa possibilità di distinguersi come “più virtuoso” perché il progetto è pensato sia per le piccole comunità che per le grandi città. Infatti, sarà determinante il numero di scansioni per abitante.

Il Comune più virtuoso riceverà da Save The Green un contributo per la riqualificazione di un’area verde individuata dall'amministrazione cittadina. L’attività di pulizia e ripristino sarà assegnata ad un’associazione o ad una onlus del territorio.