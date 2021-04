In autunno la riqualificazione di piazza Arbarello e corso Siccardi: in arrivo piante e aree pedonali/ciclabili

Una piazza rialzata dedicata ai pedoni, con due “salotti verdi” con panchine e piante, e un viale alberato con ciclabile: piazza Arbarello e corso Siccardi si preparano a cambiare volto. I lavori, come annunciato negli scorsi giorni dall’assessore ai trasporti Maria Lapietra, dovrebbero iniziare il prossimo autunno, nei mesi di settembre/ottobre.

Il progetto è suddiviso in due lotti: la piazza che verrà riqualificata da Fondazione Compagnia di San Paolo, e il corso, di cui si occuperà Reale Fundation. Le due realtà finanziarie si faranno anche carico totale economicamente degli interventi, che hanno un costo di oltre un milione e 150 mila euro.

Nella piazza, liberata dalle auto in sosta, sotto otto nuovi alberi troverà posto un’area pedonale attrezzata con panchine, nuovo arredo urbano e illuminazione. In questo modo la passeggiata e la percorrenza ciclabile nel viale alberato, che parte da corso Matteotti, potrà proseguire oltre via Barbaroux, dove verranno messe sei nuove piante.

Il viale diventerà la porta d'accesso ciclo-pedonale di entrata al centro storico. Verrà così completato il percorso in parte già realizzato sull'asse di corso Galileo Ferraris, che negli ultimi anni è stato oggetto di un importante intervento di riqualificazione del viale alberato, a seguito della realizzazione del parcheggio interrato tra corso Giacomo Matteotti e via Cernaia, dove la pista è oggi interrotta.

Nella zona nord di piazza Arbarello una porzione dell'area pedonale sarà riservata all'installazione di dehors dei bar e ristoranti presenti. “In piazza – ha aggiunto Lapietra– rimarrà la colonnina di ricarica di Io Guido, mentre si è lavorato per recuperare il maggior numero possibile di posti auto sul corso e sono tantissime le richieste arrivate da scuole e associazioni per la riqualificazione dell'area”.