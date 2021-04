Otto film su Resistenza e Deportazione con l'Archivio Nazionale di Torino

Venerdì 16 aprile l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza presenta Resistenza e Deportazione, un cofanetto digitale con otto film per il 50° anniversario dell’ente che ha sede a Torino in via del Carmine.

L’evento si terrà online alle 18.00 sul canale youtube.com/Ancresistenza con la partecipazione di Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Franco Prono (presidente dell’Ancr) , Bruno Gambarotta, degli storici Giovanni De Luna e Bruno Maida, degli studiosi dell’Ancr Paola Olivetti e Corrado Borsa.

“È un progetto che come Consiglio regionale abbiamo subito approvato e sostenuto tramite il Comitato Resistenza e Costituzione. La narrazione filmica è molto importante e il materiale raccolto nel cofanetto rappresenta uno strumento prezioso per approfondire le vicende storiche prese in esame.

La ricostruzione dei momenti di formazione delle prime bande partigiane, le storie di lotte e deportazione, le testimonianze e i luoghi attraverso documenti e immagini d’epoca, le vicende dei confini contesi nei territori alpini occidentali fra guerra e immediato dopoguerra, i giorni drammatici e felici della liberazione nell’indimenticabile aprile del 1945.

Le tecniche digitali e il lavoro prezioso e appassionato svolto dall’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza hanno reso possibile la visualizzazione di quelle immagini di assoluto realismo, rendendo il passato meno estraneo, coinvolgendoci ed emozionandoci.

I contenuti del cofanetto digitale ci aiutano a conoscere gli eventi, al pari – e forse più – di un libro di storia; sono una forma di scrittura del passato, attraverso il suono e le immagini. Un linguaggio vicino e più familiare per le nuove generazioni che oggi crescono in un ambiente multimediale”, spiega il presidente Allasia.