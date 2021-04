"Sono un vostro collega", ma gli agenti non ci credono e fanno delle verifiche: finto poliziotto finisce nei guai

Si è spacciato per poliziotto davanti agli agenti delle volanti, ma questi non ci hanno creduto e dopo una verifica hanno smascherato. E' successo alla pattuglia del commissariato Barriera di Milano, che lunedì si è imbattuta, in via Oxilia, in un giovane italiano che stava discutendo animatamente con un altro soggetto. Alla vista della volante, il ragazzo si è rivolto ai poliziotti tranquillizzandoli: ha infatti spiegato di essere un collega in borghese, impegnato in un’operazione di polizia.

Vista la situazione anomala, i poliziotti gli hanno chiesto a quale reparto appartenesse e il ventiseienne ha affermato di essere appartenente alla Polizia di Provincia, e contestualmente ha fatto il gesto di estrarre dalla tasca un portafogli contenente una placca metallica, per poi nasconderlo nuovamente. I poliziotti gli hanno allora chiesto di poterla vedere meglio e a quel punto il giovane ha iniziato ad alzare la voce. Ne sono seguiti insulti e minacce ai poliziotti.

Il giovane è stato dunque accompagnato per accertamenti presso gli uffici del commissariato, dove peraltro si è rifiutato di fornire le proprie generalità: lì si è scoperto che l'uomo deteneva la placca con dicitura "polizia privata" senza alcun giustificato motivo. E' stato dunque denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, possesso di segni distintivi in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione.