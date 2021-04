Sabato “arancione” per Torino: folla in centro, file fuori dai negozi

Non potendo ancora uscire dal proprio comune infatti, sono tanti i torinesi che hanno deciso di concedersi, complice il bel tempo di oggi, una passeggiata nelle vie e nelle piazze del centro. Tante le persone in via Roma, via Lagrange e via Garibaldi. File fuori dai negozi e panchine letteralmente prese d’assalto per un caffè d’asporto o un tramezzino. Anche in piazza Castello, all'ora di pranzo, diversi torinesi si sono letteralmente "accampati" nei pressi di Palazzo Madama per consumare un pranzo all'aria aperta.