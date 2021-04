La Circoscrizione 7 punta sulle palestre: lavori sugli impianti Guastalla, Cadore e Cecchi

Mentre dal Governo centrale si iniziano a vedere i primi spiragli di ripresa di tutto il mondo sportivo, la Circoscrizione 7 di Torino ne sta approfittando per portare avanti i lavori di ammodernamento di alcuni tra i propri impianti.

È questo il caso delle palestre Guastalla (via Guastalla 24/b, quartiere Vanchiglia), Cadore (corso Cadore 20, quartiere Vanchiglietta) e Cecchi (via Antonio Cecchi 14, quartiere Aurora), dove sono in corso interventi di tipo strutturale che riguardano la riparazione o la sostituzione delle porte e dei cancelli di ingresso, e i sistemi idraulici, tra cui le docce e i servizi igienici accessibili a persone con disabilità.

L'obiettivo dichiarato è quello di rendere più accoglienti gli spazi: “Il nostro impegno - commentano il presidente della 7 Luca Deri e il coordinatore allo sport Ferdinando D'Apice – è quello di fornire alla cittadinanza delle strutture sportive pubbliche che siano sempre più sicure ed inclusive. Al momento non è ancora possibile usufruire delle migliorie apportate a causa delle restrizioni previste per il contenimento del contagio, ma vogliamo cominciare a progettare anche il post-pandemia, che vedrà la ripresa delle attività in impianti migliori per gli atleti delle diverse discipline sportive”.